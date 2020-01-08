Putin Emevi Camii'ni ziyaret etti, İstanbul'a geldi

Suriye'de en son 2017'de Hmeymim Hava Üssü'ne gitmişti Rusya, 2015'te Suriye'deki iç savaşa müdahale etmiş ve Esad yönetimine destek vermişti.

İki liderin Suriye'deki askeri durumu ve ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesini de kapsamlı şekilde değerlendirdikleri açıklandı.

Peskov, Esad'ın, Rusya'ya ülkesine desteği için teşekkür ettiğini; Putin'in ve Rus halkının Noelini kutladığını söyledi. Ortodoks Hristiyanlar Noel'i 7 Ocak'ta kutluyor.

Dmitry Peskov, "Putin Şam sokaklarında, barışın nasıl tesis edildiğini kendi gözleriyle gördü" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov çeşitli haber ajanslarına yaptığı açıklamada Putin'in, Suriye devletinin yeniden inşası ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması yolunda çok büyük mesafe kat edildiğini vurguladığını söyledi.

Vladimir Putin, Suriye'yi daha önce en son 2017'de yine Türkiye gezisi öncesi ziyaret etmiş ve Hmeymim Hava Üssü'ne gitmişti.

Salı akşamı İstanbul'a giden Putin, Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte İstanbul'da TürkAkım projesinin açılış törenine katılacak.

PUTİN İSTANBUL'DA

Rusya lideri Putin, Türkiye ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Şam’a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Rus lider, Şam'daki görüşme sonrası TürkAkım'ın açılışı için İstanbul'a geçti.

İki liderin görüşmesinde ise Suriye’nin yanı sıra bölgede İran ile ABD arasında tırmanan gerilim ve Libya’daki durumun da öne çıkması bekleniyor.

