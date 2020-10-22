Putin: Erdoğan esnek ve güvenilir bir ortak

Dağlık Karabağ sorunu konusunda farklı tarafları destekleyen Rusya ve Türkiye anlaşmazlıklarını gideremiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarını ve görüş ayrılıkları konusunda uzlaşabilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini belirtti.

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisine de değinen Vladimir Putin, "Erdoğan sert mizaçlı görünmesine rağmen esnek bir siyasetçi ve Rusya için de güvenilir bir ortak" ifadesini kullandı.

Putin şu ana dek Azerilerle Ermeniler arasındaki çatışmalarda, toplamda 5 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini ve gerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gerekse Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile "sürekli" temas halinde olduğunu dile getirdi.

ABD'ye mesaj

Öte yandan Dağlık Karabağ sorununa diplomatik çözüm girişimleri sürüyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan'ın cuma günü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor.