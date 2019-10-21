HABER

Putin, Erdoğan görüşmesi öncesi Netanyahu ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu arayarak doğum gününü kutladığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.
Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu arayarak doğum gününü kutladığı belirtildi. Bugün 70 yaşına giren İsrail Başbakanı ile görüşen Putin, “Size refah, mutluluk ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi. Putin ayrıca Netanyahu’nun hem İsrail’de hem de İsrail dışında güçlü bir karaktere sahip olduğunu belirterek, “Rusya’da ilişkilerimize güçlü destek katan bir lider olarak tanınıyorsunuz. Karşılıklı fayda sağlayan bu ilişkilere büyük katkı sağlıyorsunuz. Bölgesel anlamda güvenlik ve istikrar adına Rus ve İsrail adına bu diyaloğun sürmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kremlin Basın Servisi gerçekleşen telefon görüşmesinde iki liderin Suriye ile ilgili değerlendirmelerde de bulunduğunu belirtirken, bu görüşme hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Duyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasakDuyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasak
Bakan Kasapoğlu üniversitelerin Ombudsmanlık Topluluğu temsilcileri ile buluştuBakan Kasapoğlu üniversitelerin Ombudsmanlık Topluluğu temsilcileri ile buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan harekatı gerekçe göstererek foruma katılmayanlara sert tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan harekatı gerekçe göstererek foruma katılmayanlara sert tepki

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar: Tek hedefimiz terör koridorunu yok etmek

Bakan Akar: Tek hedefimiz terör koridorunu yok etmek

Erdoğan'dan TRT World Forum'da açıklamalar

Erdoğan'dan TRT World Forum'da açıklamalar

Son dakika! Çavuşoğlu: Suriye'deki çatışma sadece siyasi bir şekilde çözülebilir

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı gözaltına alındı

Selçuk Mızraklı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Anlaşmaya uyulmazsa devam ederiz

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.