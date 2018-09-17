Putin-Erdoğan ortak basın toplantısı

SOÇİ (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Türkiye'nin, İdlib bölgesinde temas hattı üzerinde savaşçıların ve ağır silahların çekileceği bir bölge kurulmasına karar verdiğini bildirdi.

Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok yapıcı ve kapsamlı görüşmeler yaptıklarını belirten Putin, bu yıl 4. kez bir araya geldiklerini ve 10 gün önce Tahran'da görüştüklerini hatırlattı.

İkili ticaret hacminin bu sene 7 ay içinde yüzde 34 artarak 15 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Putin, bu başarının ilgili kurumlar ve bakanlıkların çabasıyla elde edildiğini belirtti.

Türkiye'nin ricası üzerine Rusya'ya ihraç ürünlerinin üzerindeki engelleri kaldırdıklarını anımsatan Putin, Rus tarım ürünlerine yönelik de Türkiye'den bu yönde beklentileri olduğunu ifade etti. Putin, "İkili ticarette milli para birimlerini kullanmamız lazım." dedi.