HABER

"Putin-Erdoğan zirvesi Rus-Türk ilişkilerini olumlu etkiledi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 20:13 | Son Güncelleme

Rus uzmanlar İstanbul'da TürkAkımı töreni nedeniyle bir araya gelen iki liderin Rusya-Türkiye ilişkilerine katkıda bulunduğunu bildirdi

Rus uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle yapılan törende İstanbul'da bir araya gelmesinin Rusya ve Türkiye'nin çıkarlarını olumlu etkilediğini bildirdi.

Moskova'da düzenlenen "Rusya-Türkiye: Liderlerin İstanbul'da buluşması" konulu yuvarlak masa toplantısında Rus uzmanlar Putin-Erdoğan görüşmesini değerlendirdi.

Karadeniz Hazar Bölgesi Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Viktor Nadein Rayevskiy, TürkAkım'ın zamanlama olarak çok doğru bir dönemde yapıldığını belirterek, Avrupa Birliği içerisinde bazı ülkelerin bu hattan yararlanmak istediğini ifade etti.

Rayevskiy, "Türkiye bir transit ülke olarak güvenirliği olan bir ülke. Bu proje Türkiye'nin çıkarlarını olumlu etkilediği gibi Rus-Türk ilişkilerini de olumlu etkiliyor." dedi.

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü Uluslararası Gazetecilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Nigar Masumova, Rusya ve Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası seviyede büyük oyuncular olduğunu söyledi. Masumova, "Rusya, gayri safi milli hasıla bakımından dünyanın 6'ncı büyük ekonomisi. Türkiye ise 13'üncü ülkesi. Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde ekonomik bileşenler ikili ilişkilerin güçlendirilmesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip. İki ülke politik konularda ortak zemin bulmayı da başarıyor." ifadelerini kullandı.

Moskova Ekonomi Yüksekokulu Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Grigoriy Lukyanov, Putin ve Erdoğan'ın İstanbul'da buluşmasını "iki ülkenin jeopolitik çizgi boyunca süren etkileşimini sürdürme ve artırmaya hazır olduğunun göstergesi" olarak nitelendirdi.

Lukyanov, Rusya ve Türkiye arasındaki başarılı etkileşimin en açık örneklerinden birinin Suriye meselesinde oluşturulan Astana formatı olduğunu dile getirdi.

Zavallı hayvan can çekişti, o böyle gülümsedi!Zavallı hayvan can çekişti, o böyle gülümsedi!
İşsiz kalan 97 işçi eylem yaptıİşsiz kalan 97 işçi eylem yaptı
Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklamasıAdalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rus uzmanlar

En Çok Okunan Haberler

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Uçağın düşme nedeni ortaya çıktı! Dağa çarptı

Uçağın düşme nedeni ortaya çıktı! Dağa çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.