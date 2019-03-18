HABER

Putin, Erdoğan’ı Kırım’daki cami açılışına davet etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 20:51 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kırım’ın Akmescit kentindeki Cuma Camii’nin açılış törenine davet etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’ın 2014 yılında referandum ile Rusya’ya bağlanmasının 5.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kırım’ın Akmescit kentindeki Cuma Camii’nin açılış törenine davet etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’ın 2014 yılında referandum ile Rusya’ya bağlanmasının 5. yıl etkinlikleri kapsamında Kırım’ı ziyaret etti. İlk olarak geçtiğimiz yıl açılan elektrik santrali açılışını gerçekleştiren Putin, burada yaptığı konuşmada elektrik santralinin Kırım’ın tüm elektrik ihtiyacını karşılayacağını, tam kapasite ile çalıştıktan sonra komşu ülkelere elektrik satılabileceğini söyledi. Putin konuşmasında Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasından sonra Kırım’a yapılan yatırımlardan bahsederek, “Kırım’ın 2014 yılında elektrik üretimi 160 megawatttı ve Ukrayna Kırım’a elektrik sağlayamıyordu. Evlere, hastanelere, okullara, turistik tesislere ve sanayi kuruluşlarına elektrik sağlanamıyordu” diyerek kendilerinden sonra bu sorunların ortadan kalktığını söyledi.

Putin’den Erdoğan’a Akmescid Camii açılışı daveti
Açılışın ardından Kırım’daki Sivil Toplum Kuruluşları ve dini önderler ile toplantı gerçekleştiren Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kırım’ın Akmescit kentindeki Cuma Camii’nin açılış törenine davet etti. Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet ettim. O, bu konuda bilgiye sahip ve anladığım kadarıyla bu davete olumlu yaklaştı. Bakalım nasıl olacak, gelmeye zaman ve imkan bulacak mı?” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Kırım’ı ilhakından sonra başlatılan Cuma Camii’nin inşası son aşamaya gelirken resmi açılış töreninin 21 Nisan’da yapılacağı açıklandı.

Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler
Kurtulmuş: Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyimKurtulmuş: Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim
Akşener: Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz (3)Akşener: Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz (3)

En Çok Okunan Haberler

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.