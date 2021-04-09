Putin Erdoğan'la görüşmesinde 'Montrö Sözleşmesi'nin korunması' çağrısı yaptı

Montrö Sözleşmesi, sivil gemilerin hem savaş hem de barış dönemlerinde Boğazlar'dan özgürce geçmelerini garanti ediyor. Sözleşme aynı zamanda, Moskova'nın dönem dönem gerginlik yaşadığı ABD ve Karadeniz'e kıyısı olmayan NATO üyesi ülkelere ait savaş gemilerinin geçişlerini düzenliyor.

Erdoğan ve Putin'in Rusya'nın Covid-19 aşısı Sputnik V'in üretimini de ele aldıkları kaydedildi.

Reuters'ın haberine göre Kremlin'in açıklamasında ayrıca, telefon görüşmesinde Putin'in Ukrayna'yı ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde "tehlikeli provokatif hamleler yapmakla" suçladığı duyuruldu.

Putin ve Erdoğan'ın telefon görüşmesinin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada "Türkiye'nin Kanal İstanbul'u yapma planları ışığında, Rus tarafı, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için 1936 ttarihli Montrö Sözleşmesi'nin maddelerine uygun olarak, Karadeniz boğazlarındaki mevcut rejimin korunmasının önemini vurguladı" denildi.

Rusya lideri Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Montrö Sözleşmesi'nin korunması çağrısı yaptığı belirtildi.

Anlaşmaya göre yabancı savaş gemileri geçişlerinden önce bildirimde bulunmak zorunda ve Karadeniz'de 21 gün kalabiliyorlar.

Ankara, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim arttığı bir dönemde, ABD'nin Karadeniz'e gelecek hafta iki savaş gemisi göndereceğini bildirdiğini duyurmuştu.

Ka**nal İstanbul tartışmaları Montrö'yü nasıl etkiliyor?**

Montrö Sözleşmesi konusu, Kanal İstanbul ile ilgili tartışmalarda da zaman zaman gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık 2019'da yaptığı açıklamalarda bu konuya değindi. Erdoğan, ilk açıklamasında "Bir İstanbul boğazımız var. Siz Independenta olayını unutuyor musunuz? Hepsinden öte Montrö Anlaşması Türkiye'ye ne kazandırmıştır ne kaybettirmiştir? Bunu hiç düşündünüz mü?" dedi.

Bundan yaklaşık bir hafta sonra yaptığı bir başka açıklamada ise, Erdoğan, "Montrö Sözleşmesi'nin siyasi tehdidine" dikkat çekmiş; sonrasında ise katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili soruya "Montrö'yü kafaya takmayın" yanıtını vermişti.

Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra, Ocak 2020'de 126 emekli büyükelçi Montrö'nün tartışmaya açılmaması gerektiğini belirten ortak bir açıklama yaptı.