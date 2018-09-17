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Putin: 'Erdoğan'la İdlib konusunda ciddi bir karara vardık'

17.09.2018 19:39 | Son Güncelleme

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde İdlib konusunda ciddi bir karara vardıklarını açıkladı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde İdlib konusunda ciddi bir karara vardıklarını açıkladı.

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