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Putin: Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki durum bizim için hassas

24.07.2020 21:06 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların kendileri açısından çok hassas bir konu olduğunu söyledi.

Putin: Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki durum bizim için hassas

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Azerbaycan ile Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaların ülkesi açısından çok hassas bir konu olduğunu söyledi.

RIA haber ajansının haberine göre Putin "Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum bizim açımızdan çok hassas" dedi.

Çavuşoğlu - Lavrov görüşmesi

Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov'un da dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliği görüştükleri açıklanmıştı.

Görüşmeyle ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığından Perşembe günü yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırında güvenliğin sağlanması ve Dağlık Karabağ barış süreci ile ilgili çabaların artırılması gerektiğini ifade edilmiş ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için Türkiye ile Rusya'nın birlikte çalışmayı kabul ettiği de aktarılmıştı.

12 Temmuz'dan beri tansiyon yüksek

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 12 Temmuz Pazar günü başlayan çatışmalar bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı çatışmalarda dört Azeri askerin öldüğünü duyurmuş, Ermenistan Savunma Bakanlığı da iki Ermeni askerin yaralandığını açıklamıştı.

Çatışmalar başladıktan kısa bir süre sonra açıklama yapan Rusya, taraflara itidal çağrısı yapmış ve Minsk Grubu Eş Başkanı Rusya'nın arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. Bu grup, 1992 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununa yönelik barışçıl bir çözümü teşvik etmek için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kuruldu.

DW / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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