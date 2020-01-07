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  4. Putin, Esad'la Suriye'de görüştü!

Putin, Esad'la Suriye'de görüştü!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriyeli mevkidaşı Esad'la görüştü.

Putin, Esad'la Suriye'de görüştü!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Şam'a gittiğini söyledi.

Putin'in Suriye'deki Rus birliklerinin komuta merkezini ziyaret ettiğini belirten Peskov, "Komuta merkezinde Putin'i Esad karşıladı. İki lider, ülkenin çeşitli bölgelerindeki duruma ilişkin askeri raporları dinledi." dedi.

Ziyarette heyetlerarası görüşmelerin de yapıldığını ifade eden Peskov, "Putin, Esad'le görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Putin ayrıca Şam sokaklarında hayatın normale döndüğünün çıplak gözle görülebildiğini söyledi." diye konuştu.

Peskov, Putin'in Suriye'de bazı noktalara da ziyaret düzenleyeceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Esad Suriye putin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah yar ve yardımcın olsun putin ve esat
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