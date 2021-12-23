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Putin: "Faiz Arttırmasak Türkiye Gibi Olurduk"

23.12.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Lideri Vladimir Putin, yıllık basın toplantısı düzenleyerek 2021 yılı değerlendirmelerini paylaştı. Putin, merkez bankasının faiz arttırması kararını savunurken Türkiye’de yaşananları örnek gösterdi

Rusya Lideri Vladimir Putin, yıllık basın toplantısı düzenleyerek 2021 yılı değerlendirmelerini paylaştı. Ekonomiden, Ukrayna gerilimine kadar birçok konuya değinen Putin, merkez bankasının faiz arttırması kararını savunurken Türkiye’de yaşananları örnek gösterdi.

Rusya lideri, ülkesinde son dönemdeki ekonomik durumdsan bahsederken merkez bankasının faiz arttırma kararını savundu. Putin faiz arttırma kararı alınmazsa Rusya’nın da Türkiye’nin durumuna düşeceğini dile getirdi.

Putin “Yüzde 8 enflasyon çok fazla bu nedenle yüzde 4 olan hedefimize dönmemiz gerekiyor. Bu noktada reel sektörün faiz artışı kararından memnun olmadığını biliyorum ama bu yapılmazsa, Türkiye’yle aynı sorunu biz de yaşarız. Bu ciddi bir problem ve meydan okuma” dedi.

Vladimir Putin “Elbette bu enstrümanlar dikkatli kullanılmalı ancak Merkez Bankası bağımsız bir politika izliyor. Bu size garip gelebilir ama ben Merkez Bankası’nın işine karışmıyorum. Prensipte bunu doğru buluyorum ve dengeyi bulduğumuza inanıyorum”dedi.

Öte yandan Putin, bu yılki büyüme rakamının yüzde 4,5 olmasını beklediklerini, Rusya’da işsizlik oranının da yüzde 4,4 olarak yılı kapatacağını bunun da iyi bir oran olduğunu da sözlerine ekledi.

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