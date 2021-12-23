Putin: Faizler artırılmazsa Türkiye'ye döneriz

Putin, Merkez Bankası'nın işlerine karışmadığını da vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke içi ve dışından gazetecilerin sorularını yanıtladığı geleneksel yıllık basın toplantısında ekonomiyle ilgili olarak Türkiye'deki duruma atıfta bulundu.

Ülkesindeki yüzde 8'lik enflasyon oranının çok yüksek olduğunu ve yüzde 4 hedefine geri dönülmesi gerektiğini belirten Putin, "Reel ekonominin faiz artırımına sıcak bakmadığını biliyorum. Ancak bu yapılmazsa Türkiye'deki sorunun aynısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu ciddi bir konu ve önümüzde önemli bir sınama" diye konuştu.

"Merkez Bankası'na karışmıyorum"

Putin, "Tabii ki bu araçların dikkatli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Ama Merkez Bankası politikaları bağımsızdır. Size garip gelebilir ama ben Merkez Bankasının işlerine karışmıyorum. Ancak bunu olumlu değerlendiriyorum ve temelde doğru dengeyi bulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYİH) bu yıl yüzde 4,5'lik büyüme beklediklerini belirten Putin, işsizlikte düşüş kaydedildiğini, ancak yıl sonuna kadar hafif artışla yüzde 4,4'e yükselmesini beklediklerini ifade ederek "Bu, ekonominin bütününe yönelik çok iyi bir gösterge" dedi.

2020'deki yıl sonu basın toplantısı yaklaşık dört buçuk saat sürmüş, Putin 60 soruya yanıt vermişti. Bu yılki toplantıya korona kısıtlamaları nedeniyle sadece 507 gazeteci davet edildi.

rtr/BK,HT

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