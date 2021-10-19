Putin G-20’ye Pandemi Nedeniyle Uzaktan Katılacak

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in, Roma’da bu ay yapılacak G-20 zirvesine Corona virüsü pandemisi nedeniyle birebir katılmayacağı açıklandı. Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in zirveye video konferans aracılığıyla katılacağı belirtildi.

Kremlin, Putin’in zirveye ev sahipliği yapacak İtalya’nın başbakanı Mario Draghi’yi konuyla ilgili bilgilendirdiğini belirtti.

RIA haber ajansı da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’un Putin’in kararının pandemiden kaynaklandığı şeklindeki sözlerine yer verdi.

Putin geçen ay yakın çevresinde onlarca kişinin Corona virüsüne yakalanması nedeniyle bir süre gönüllü karantinada kalmıştı. Reuters haber ajansına göre Rusya Cumhurbaşkanı, geçen hafta arka arkaya öksürdüğü bir kabine toplantısında soğuk algınlığına yakalandığını belirtmişti.

Rusya’da Corona ölümleri rekor kırıyor

Rusya’da günlük Corona virüsü ölümleri rekor kırıyor ve vakalardaki hızlı artış devam ediyor. Bu durum Kremlin’in halka aşı olma çağrılarını arttırmasına neden oldu. Rusya son olarak salgının yayılmasını önlemek için işyerlerinin Kasım ayının başında bir hafta kapalı kalması önlemini almayı değerlendiriyor.

Rusya’nın Corona virüsü görev gücü son 24 saatte ülkede bin 15 Corona virüsüyle bağlantılı ölüm meydana geldiğini bildirdi. Bu da pandeminin başlangıcından bu yana bir günde görülen en fazla ölüme işaret ediyor. Son 24 saatte görülen yeni vaka sayısıysa 33 bin 740 olarak açıklandı. Bu da günlük rekor yeni vaka sayısına çok yakın bir rakam. Yetkililer aşılama kampanyasının yavaşlığını ölüm ve vakaların artmasından sorumlu tutuyor.

Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova 30 Ekim-7 Kasım arasında salgınla mücadele için işyerlerinin kapatılarak çalışanların evde kalmasını önerdi. Rusya pandeminin önceki dönemlerinde de benzer önlemler almıştı. Bu dönemlerden biri pandeminin ilk vurduğu geçen yılın Mart ayıydı.

Yeni önlemler gündemde

Kabine toplantısında konuşan Golikova kişilerin kamuya açık alanlara ve etkinliklere katılabilmeleri için cep telefonlarındaki QR kodlarını okutmalarının şart koşulması gerektiğini vurguladı.

Golikova, aşısız emeklilere kendilerini tecrit etmelerinin söylenip söylenmeyeceği ve aşılı işçilere ekstra tatil gibi teşvikler sunulması konusunda bölgelerin bağımsız kararlar alması gerektiğini söyledi.

Kremlin de halka aşı olma çağrısını tekrar etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ‘‘Her konuda devleti suçlama alışkanlığı var. Tabii ki devlet de sorumluluğunun payına düşen kısmını biliyor’’ dedi. Peskov böylece halka aşılanmanın öneminin anlatılmasında hükümetin daha fazlasını yapması gerektiğini kabul etmiş oldu.

Peskov, ‘‘Ancak bütün vatandaşların ülkemiz için daha sorumlu bir tutum takınmaları gerekir. Şimdi herkes sorumluluğunu bilmeli ve aşı olmalı’’ diye konuştu.

Rusya’nın birçok bölgesinde kafeler, müzeler ve kamusal mekanlar yalnızca Corona virüsünden yeni iyileşenlere, bir Rus aşısıyla aşılandığını gösterenlere ve negatif Corona virüsü testi sunanlara hizmet vermeyi planlıyor.

RIA haber ajansının bölge valisine dayandırdığı haberine göre Moskova’nın 325 kilometre güneyindeki Orlovsky bölgesinde hastanelerde yatak kapasitesi doldu.

Emekli sağlık çalışanları çağırıldı

Rusya Sağlık Bakanı geçen hafta aşı olmuş emekli sağlık çalışanlarından hastanelere dönerek virüsün son dalgasıyla mücadeleye yardım etmelerini istemişti.

TASS haber ajansına göre Rus milletvekili Andrei Makarov, Salı günü yaptığı açıklamada bin 100 sağlık çalışanının bu yıl Corona virüsünden kaynaklanan komplikasyonlar yüzünden hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu sayı 2020’de 485’ti.

Rusya’nın Ukrayna’dan 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’da ise sağlık yetkilileri turizm, konaklama, eğitim ve sağlık çalışanlarının aşı olmaları gerektiğini bildirdi.

TASS haber ajansına göre işyerlerine çalışanlarının en az yüzde 80’inin 15 Kasım’a kadar ilk doz aşılarını olmaları gerektiği talimatı verildi.

