Putin: G7 türü bir grupta Türkiye de olmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın G7 grubu toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ve Türkiye, Hindistan ve Çin'in de içinde bulunacağı daha geniş bir gruptan da memnuniyet duyacağını söyledi.

Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, Çin veya Hindistan'ın parçası olmadığı etkin bir uluslararası örgüt düşünemediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuyu görüştüğünü söyleyen Putin, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki ve bölgedeki rolünü göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin bu tip organizasyonların içinde olmasının uygun olacağını dile getirdi.

Nükleer Kuvvetler Anlaşması

Putin konuşmasında, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda da bulundu. Putin ayrıca Rusya'nın ABD'nin 2 Ağustos'ta Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan resmen çekilmesi sonrasında bu anlaşma kapsamında yasaklanan füzeleri üretebileceğini ancak ABD ilk adımıatmadıkça füzeleri konuşlandırmayacağını söyledi.