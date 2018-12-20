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Putin gazetecilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 17:22 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, rekor sayıda gazetecinin katıldığı toplantıda 2018’e ilişkin konuları değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2001’den bu yana düzenli olarak yaptığı yıllık basın toplantısına bu yıl rekor sayıda gazeteci katıldı.

Toplantının ilk düzenlendiği 2001’de 500 gazetecinin katıldığı toplantıya, geçen yıl bin 640, bu yıl ise bin 702 gazeteci katıldı. Putin, yaklaşık 3 saat 40 dakika içerisinde toplam 66 soruyu yanıtlarken, en uzun basın toplantısı toplam 4 saat 40 dakika boyunca soruları yanıtladığı 2008’de gerçekleşmişti. Böylelikle Rus lider, 2001 – 2018 yıllarında düzenlenen basın toplantılarında toplam 45 saat içerisinde 859 soruyu yanıtladı.

Toplantıda aynı zamanda moderatörlük yapan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, toplantının “tümüyle ayarlanan” bir etkinlik olmadığını savunsa da Kremlin Basın Merkezi, Putin’e soru sormayı planlayan gazetecilerin sorularını toplantı öncesinde görmeyi talep etti.

Çok sayıda yabancı gazetecinin katıldığı toplantıda, öncelik ağırlıkla yerel gazetecilere verildi. Rusya’da yıl boyunca en çok ses getiren etkinliklerden birisi olarak gösterilen toplantı, Rossiya 1, Rossiya 24, Kanal 1 ve NTV gibi ana akım kanalların tümünde canlı yayınlandı.

Başkent Moskova’da bulunan Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantı saat 12.00’de başlarken, toplantıya katılacak gazeteciler son derece katı güvenlik önlemleri içerisinde saat 08.00’den itibaren salonu doldurmaya başladı.

Bu yıl A3 formatından daha büyük posterler getirilmemesi için resmi bir talepte bulunulmasına rağmen bir gelenek olarak, katılımcılar Putin’in dikkatini çekmek için posterler hatta pelüş oyuncaklar getirdi.

- Ekonomiden, judoya, onlarca soru

Putin, ekonomide yaşanan sorunların ışığında, son iki basın toplantısında olduğu gibi iç meselelere daha çok odaklanırken, etkinliğin kapsamı ve süresi göz önünde bulundurulduğunda Rusya'yı etkileyen çok sayıda uluslararası konuyu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı'na sorulan soruların yelpazesi ise son derece genişti. Suriye krizinden, dijital ekonomiye, petrol piyasalarından, Çeçenistan’daki judo salonuna onlarca soru Putin tarafından cevaplandırıldı. Putin’e soru soran kişilerin ilave soru sormasına ise izin verilmedi.

Putin’in basın toplantısının, ileriki günlerde de Rus medyasında geniş bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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