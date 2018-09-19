"Putin gerekirse İran'a karşı hareket edebilir"

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki eski Büyükelçisi Ali Hurrem, "Putin çıkarları gerektirirse diğer ülkelerle İran'a karşı hareket edebilir. " dedi.

Eski Büyükelçi Hurrem, Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusunda varılan ve sivil halkı hedef alacak saldırıların önüne geçen mutabakatı, "Tahran zirvesi neydi ki zirveye katılan iki ülke, 10 gün sonra önceki anlaşmanın aksine yeni bir anlaşma yaptılar?" ifadeleriyle eleştirdi.

İran'dan yayın yapan "entekhab.ir" adlı haber sitesine özel mülakat veren Hurrem, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İranlı yetkililerin aksine gizli anlaşmalar konusunda yetenekli olduğunu vurgulayarak, "Putin çıkarları gerektirirse diğer ülkelerle İran'a karşı hareket edebilir. " dedi.

Hurrem, şöyle devam etti:

"Tahran zirvesinde İran, Suriye'yi de temsil etmeye çalıştı. İran'ın yaklaşımının aksine, Putin bir kez daha hile ve pazarlık ehli olduğunu gösterdi. Mesela bu durum petrol ihracatı konusunda da görüldü. Putin bazen ABD ile birlikte bazen de İsrail’le birlikte İran'a karşı hileli anlaşmalar yaptı. Şu anda da Türkiye ile birlikte İran'a karşı hareket edebilir."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen zirvedeki teklifi üzerine, Erdoğan ve Putin, pazartesi günü Soçi'de İdlib'de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.

