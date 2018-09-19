HABER

"Putin gerekirse İran'a karşı hareket edebilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 12:53 | Son Güncelleme

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki eski Büyükelçisi Ali Hurrem, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çıkarları gerektirmesi halinde İran'a karşı hareket edebileceğini savundu

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki eski Büyükelçisi Ali Hurrem, "Putin çıkarları gerektirirse diğer ülkelerle İran'a karşı hareket edebilir. " dedi.

Eski Büyükelçi Hurrem, Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusunda varılan ve sivil halkı hedef alacak saldırıların önüne geçen mutabakatı, "Tahran zirvesi neydi ki zirveye katılan iki ülke, 10 gün sonra önceki anlaşmanın aksine yeni bir anlaşma yaptılar?" ifadeleriyle eleştirdi.

İran'dan yayın yapan "entekhab.ir" adlı haber sitesine özel mülakat veren Hurrem, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İranlı yetkililerin aksine gizli anlaşmalar konusunda yetenekli olduğunu vurgulayarak, "Putin çıkarları gerektirirse diğer ülkelerle İran'a karşı hareket edebilir. " dedi.

Hurrem, şöyle devam etti:

"Tahran zirvesinde İran, Suriye'yi de temsil etmeye çalıştı. İran'ın yaklaşımının aksine, Putin bir kez daha hile ve pazarlık ehli olduğunu gösterdi. Mesela bu durum petrol ihracatı konusunda da görüldü. Putin bazen ABD ile birlikte bazen de İsrail’le birlikte İran'a karşı hileli anlaşmalar yaptı. Şu anda da Türkiye ile birlikte İran'a karşı hareket edebilir."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen zirvedeki teklifi üzerine, Erdoğan ve Putin, pazartesi günü Soçi'de İdlib'de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.

PARTNER İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret! İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret!
Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldüSon dakika! Ceylan Buğan öldürüldü
Fotoğraflar // Kağıthane'de AVM'deki silahlı kişi ikna edildiFotoğraflar // Kağıthane'de AVM'deki silahlı kişi ikna edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki eski b Rusya

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Gaziler Günü mesajları (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Kağıthane'de hareketli dakikalar! AVM'yi silahla bastı

Kağıthane'de hareketli dakikalar! AVM'yi silahla bastı

Çatıdan bir şey düştüğünü sandı! Röntgeni görünce şok geçirdi

Çatıdan bir şey düştüğünü sandı! Röntgeni görünce şok geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.