HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin: "Geri Adım Atacak Durumumuz Yok"

Putin: "Geri Adım Atacak Durumumuz Yok"

22.12.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna konusunda ABD’yle yaşadığı gerginlikte geri adım atacak bir durumu olmadığını ve batının bu saldırgan tavrı sürdürmesi halinde buna sert bir karşılık vereceklerini söyledi

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna konusunda ABD’yle yaşadığı gerginlikte geri adım atacak bir durumu olmadığını ve batının bu saldırgan tavrı sürdürmesi halinde buna sert bir karşılık vereceklerini söyledi.

Putin, NATO ve ABD’den istediği güvenlik garantilerini hatırlattı ve bu konuda süratle adım atılmasını istedi. Rusya lideri “ABD’nin Ukrayna’da yaptığı şey bizim kapımızın dibinde oluyor. Buradan geri çekilecek bir yerimiz olmadığını anlamalılar. Yaptıklarını boş boş izleyeceğimizi mi sanıyorlar?” dedi.

Putin ayrıca “Batılı muhataplarımız saldırgan tavrı devam ettirirlerse bizde gerekli oranda askeri ve teknik önlemlerimizi alacağız ve dostça olmayan adımlara sert tepki vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Her ne kadar Putin atılması planlanan adımlara dair detay vermese de akıllara daha önce Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov’un açıklamaları geldi. Ryabkov, batının tavrı karşısında Rusya’nın Avrupa bölgesine orta menzilli nükleer füzeler yerleştirebileceğini söylemişti.

Her ne kadar Rusya, Ukrayna sınırına 100 bin civarında asker yığmış olsa da ABD ve batının Ukrayna’ya işgale hazırlandığı konusundaki kaygıların yersiz olduğunu iddia ediyor.

Ancak Rusya, ABD ve batılı ülkelerden NATO’nun Doğu Avrupa’da askeri faaliyet yürütmemesini ve Ukrayna topraklarına yığınak yapmamasını istiyor. Rusya, Ukrayna’nın NATO üyeliğine kabul edilmesi ihtimaline de şiddetle karşı çıkıyor.

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya’yala doğrudan müzakerelere hazır olduğunu söyledi. Ancak Moskova, şu aşamada bir diyaloğa gerek olmadığını açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
ABD Gizli Servisi açıkladı: En az 100 milyar dolar çalındıABD Gizli Servisi açıkladı: En az 100 milyar dolar çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

Akşener'den flaş asgari ücret önerisi: 3 ayda bir güncellensin

Akşener'den flaş asgari ücret önerisi: 3 ayda bir güncellensin

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.