Putin: "Geri Adım Atacak Durumumuz Yok"

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna konusunda ABD’yle yaşadığı gerginlikte geri adım atacak bir durumu olmadığını ve batının bu saldırgan tavrı sürdürmesi halinde buna sert bir karşılık vereceklerini söyledi.

Putin, NATO ve ABD’den istediği güvenlik garantilerini hatırlattı ve bu konuda süratle adım atılmasını istedi. Rusya lideri “ABD’nin Ukrayna’da yaptığı şey bizim kapımızın dibinde oluyor. Buradan geri çekilecek bir yerimiz olmadığını anlamalılar. Yaptıklarını boş boş izleyeceğimizi mi sanıyorlar?” dedi.

Putin ayrıca “Batılı muhataplarımız saldırgan tavrı devam ettirirlerse bizde gerekli oranda askeri ve teknik önlemlerimizi alacağız ve dostça olmayan adımlara sert tepki vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Her ne kadar Putin atılması planlanan adımlara dair detay vermese de akıllara daha önce Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov’un açıklamaları geldi. Ryabkov, batının tavrı karşısında Rusya’nın Avrupa bölgesine orta menzilli nükleer füzeler yerleştirebileceğini söylemişti.

Her ne kadar Rusya, Ukrayna sınırına 100 bin civarında asker yığmış olsa da ABD ve batının Ukrayna’ya işgale hazırlandığı konusundaki kaygıların yersiz olduğunu iddia ediyor.

Ancak Rusya, ABD ve batılı ülkelerden NATO’nun Doğu Avrupa’da askeri faaliyet yürütmemesini ve Ukrayna topraklarına yığınak yapmamasını istiyor. Rusya, Ukrayna’nın NATO üyeliğine kabul edilmesi ihtimaline de şiddetle karşı çıkıyor.

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya’yala doğrudan müzakerelere hazır olduğunu söyledi. Ancak Moskova, şu aşamada bir diyaloğa gerek olmadığını açıkladı.

