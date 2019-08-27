Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Türk Cumhuriyeti’nin güney sınırlarında bir ‘Güvenli Bölge’ oluşturulması, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak açısından olumlu bir adım. Ve biz burada gerginliğin azaltılması için çabalarımızı birleştireceğiz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Moskova’da gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Basın toplantısında yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ele aldıklarını belirterek "Rusya ve Türkiye verimli bir şekilde Astana Anlaşması çerçevesinde iş birliği yürütüyor. Bu anlaşma Suriye meselesinin çözülmesinde en verimli format olarak değerlendirilebilinir. En önemlisi ise sahadaki durumu istikrara kavuşturmak” diye konuştu.

“En kısa sürede Cenevre’de çalışmaların başlatılacağını ümit ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Astana sürecinin bir parçası olan Anayasa Komitesi’nin kurulması üzerine de değerlendirmede bulunduklarını belirten Putin, “Bu bağlamda Sayın Erdoğan’la Anayasa Komitesi’nin kurulması, devreye girmesi ile ilgili konuları görüştük. En kısa sürede Cenevre’de çalışmaların başlatılacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.