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Putin Güvenlik Konseyini Venezuela için topladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 15:59 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela’daki siyasi krizi görüşmek için Güvenlik Konseyini topladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela’daki siyasi krizi görüşmek için Güvenlik Konseyini topladı. Konsey, Venezuela’ya dış müdahalede bulunanları uyararak Venezuela’nın sorunu kendi içinde çözmeleri gerektiğini duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Venezuela’daki siyasi kriz ve ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Anlaşmasından (INF) çekilmesini görüşmek için Güvenlik Konseyiyle bir araya geldiğini açıkladı. Peskov, Güvenlik Konseyinin Venezuela’ya dış müdahalede bulunanları tekrar uyardığına değinerek, “Üyeler, Venezuela’daki durumu tartıştılar ve bir kez daha ülkenin siyasi krizini kendi başlarına, dış müdahale olmadan çözmeleri gerektiğini vurguladılar” dedi.
Konseyin ABD’nin tek taraflı çekildiği Orta Menzilli Nükleer Anlaşması (INF) hakkında da görüştüğünü bildiren Peskov, “ABD’nin INF’den ayrılmasının ardından öngörülen eylemler kapsamında stratejik istikrar uluslararası güvenlik konuları görüşüldü” diye konuştu.

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