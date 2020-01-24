Putin hakkında espri yapan Rus komedyen ülkeden kaçtı

St Petersburg şehrinde bulunan küçük bir bardaki tek kişilik komedi gösterisi kapsamında, Dolgopolov'un Şubat ayında Putin ve destekçileri hakkında espri yaptığı belirtiliyor.

25 yaşındaki Aleksandr Dolgopolov, tek kişilik komedi gösterilerinin görüntülerinin polis tarafından incelendiğini öğrendiğini ve bu durumun kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Rusya Devet Başkanı Vladimir Putin, Hz İsa ve Hz. Meryem hakkında espriler yapan bir Rus komedyen, güvenliğinden endişe ettiğini söyleyerek, ülkesinden ayrıldığını açıkladı.

Dolgopolov, sosyal medya üzerinden, Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan St Petersburg'daki HopHead Barı'na gönderilen ve organizatörlerden komedyenin performansını teyit etmeleri istenen bir mektubu da paylaştı.

YouTube'a yüklenen performansın kayıtlarında komedyenin, Hz İsa ve Hz. Meryem ile ilgili de espri yaptığı duyuluyor.

"Nüfusumuz iki kampa bölündü" diyor. "Bir yanda Putin'i destekleyenler, diğer yanda okuyabilen, yazabilen ve mantıklı sonuçlara varabilenler."

"Ben sadece bir çocuğum. Espriler yapıyorum, çizgi roman okuyorum, video oyunları oynuyorum… Nasıl olur da hapse girerim? Tamamen saçmalık ve korkudan ölüyorum."

"Şu an nerede olduğumu açıklayamam, çünkü bunun beni bir şekilde kötü etkilemesinden korkuyorum. Ancak inançlarım nedeniyle hapse atılmayacağımın garanti edilmesi halinde dönebilirim."

Komedyenin avukatı Leonid Solovyov, müvekkilinin ülkeyi terk ettiğini doğruladı, ancak detay vermedi.