HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin hakkında espri yapan Rus komedyen ülkeden kaçtı

Putin hakkında espri yapan Rus komedyen ülkeden kaçtı

24.01.2020 00:05 | Son Güncelleme

Rusya Devet Başkanı Vladimir Putin, Hz İsa ve Hz. Meryem hakkında espriler yapan bir Rus komedyen, güvenliğinden endişe ettiğini söyleyerek, ülkesinden ayrıldığını açıkladı. 25 yaşındaki Aleksandr Dolgopolov, tek kişilik komedi gösterilerinin görüntülerinin polis tarafından inceleniyordu.

Putin hakkında espri yapan Rus komedyen ülkeden kaçtı

Rusya Devet Başkanı Vladimir Putin, Hz İsa ve Hz. Meryem hakkında espriler yapan bir Rus komedyen, güvenliğinden endişe ettiğini söyleyerek, ülkesinden ayrıldığını açıkladı.

25 yaşındaki Aleksandr Dolgopolov, tek kişilik komedi gösterilerinin görüntülerinin polis tarafından incelendiğini öğrendiğini ve bu durumun kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Yetkililer, Dolgopolov'un "inananların duygularını incittiğine' dair şikayet aldıklarını açıkladılar.

Rusya İçişleri Bakanlığı, polisin söz konusu performansları incelediğini doğruladı.

Bakanlık'tan Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Polis memurları inceleme yürütüyorlar, sonuçları hukukun gerekleri doğrultusunda belirlenecek" ifadeleri yer aldı.

Perşembe günü Instagram hesabından bir fotoğraf yayımlayan Dolgopolov, "Vardık. Güvendeyiz, hoşçakalın. Desteğiniz için teşekkürler!" mesajını paylaştı.

https://www.instagram.com/p/B7qdCWjqJP6/

St Petersburg şehrinde bulunan küçük bir bardaki tek kişilik komedi gösterisi kapsamında, Dolgopolov'un Şubat ayında Putin ve destekçileri hakkında espri yaptığı belirtiliyor.

"Nüfusumuz iki kampa bölündü" diyor. "Bir yanda Putin'i destekleyenler, diğer yanda okuyabilen, yazabilen ve mantıklı sonuçlara varabilenler."

YouTube'a yüklenen performansın kayıtlarında komedyenin, Hz İsa ve Hz. Meryem ile ilgili de espri yaptığı duyuluyor.

Rusya'da Putin yönetimi altında "dini duyguları incitmeye" karşı ve Rus Ortodoks Kilisesi'ni korumaya yönelik katı yasalar çıkarıldı.

Dolgopolov, sosyal medya üzerinden, Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan St Petersburg'daki HopHead Barı'na gönderilen ve organizatörlerden komedyenin performansını teyit etmeleri istenen bir mektubu da paylaştı.

Komedyen, Rus televizyon kanalı Current Time'a yaptığı açıklamada, bir kişinin gösterinin yapılacağı mekana gelerek, çalışanları sorguya çekmesi nedeniyle, yakın zamanda Moskova'daki performansını sahneye çıkmak üzereyken iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

"Sadece espri yaptığım için eziyet edilmeyi beklemiyordum" dedi.

Komedyen, BBC'ye yaptığı açıklamada, performansları nedeniyle hapse atılmaktan korktuğunu söyledi:

"Ben sadece bir çocuğum. Espriler yapıyorum, çizgi roman okuyorum, video oyunları oynuyorum… Nasıl olur da hapse girerim? Tamamen saçmalık ve korkudan ölüyorum."

"Şu an nerede olduğumu açıklayamam, çünkü bunun beni bir şekilde kötü etkilemesinden korkuyorum. Ancak inançlarım nedeniyle hapse atılmayacağımın garanti edilmesi halinde dönebilirim."

Komedyenin avukatı Leonid Solovyov, müvekkilinin ülkeyi terk ettiğini doğruladı, ancak detay vermedi.

Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!
Lübnan’da Protestolar Yeni Hükümete Rağmen Devam Ediyor Lübnan’da Protestolar Yeni Hükümete Rağmen Devam Ediyor 
Lübnan’da Yeni Hükümet Protestolar Arasında Göreve Başladı Lübnan’da Yeni Hükümet Protestolar Arasında Göreve Başladı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Halk Televizyonu PBS'in ünlü sunucusu Jim Lehrer hayatını kaybetti

Ünlü sunucu hayatını kaybetti!

Çin'de Hubey eyaleti dışında koronavirüsten ilk ölüm

Tedirgin eden gelişme! Ölü sayısı yükseldi

ABD’den ‘geçici ziyaretçi vizesi’ kararı! Tarih belli oldu

Trump ilk adımı attı: Vize yok!

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken

Tüm dünyanın merak ettiği açıklama geldi: Henüz erken!

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Son dakika: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı!

Avrupa'da yeni dönem! Onaylandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.