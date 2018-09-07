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Putin, Hamaney ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 21:37 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.

Putin, "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Hamaney ile bir araya geldi.

Hamaney'in ikametgahındaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte Tahran'da bugün gerçekleştirilen Suriye konulu üçlü zirveye katılmıştı.

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Hamaney putin

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