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Putin hayranı Rus sırtına dev Putin dövmesi yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:34 | Son Güncelleme

Bir Rus vatandaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e duyduğu hayranlığı sırtına kazıtarak dev bir dövme yaptırdı.Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan bir kişi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e büyük hayranlık duyduğu için sırtına dev bir dövme yaptırmaya karar verdi.

Bir Rus vatandaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e duyduğu hayranlığı sırtına kazıtarak dev bir dövme yaptırdı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan bir kişi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e büyük hayranlık duyduğu için sırtına dev bir dövme yaptırmaya karar verdi. Dövme ustasıyla işe koyulan adam uzun süren çalışmaların ardından sırtının tamamını kaplayan bir dövme yaptırdı. Dövmede Putin’in yüzü ile Rus ordusuna ait birçok stratejik silah, Rusya haritası, Kırım ve Rusya’nın uzaya çıktığını sembolize eden roketler yer aldı. Dövmesini fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan Rus vatandaşı, 12 yaşındaki çocuğuna Rusya sevgisi ve Putin’e bağlılığı aşılamak için bu dövmeyi yaptırdığını belirtti.

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