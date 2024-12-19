Putin 'Hazırız' demişti! Ukrayna cevabı ABD ve İngiliz füzeleriyle verdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus topraklarında bulunan Rostov bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleri ve "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzeleriyle saldırı düzenlediğini ve buna cevap verileceğini bildirdi.

"BU EYLEMLER CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna topraklarından dün Rostov bölgesindeki kimyasal madde üreten "Kombinat Kamenskiy" fabrikasına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda 6 Amerikan yapımı ATACMS füzesi ve 4 Storm Shadow füzesi kullanıldı. Tüm ATACMS füzeleri ve Storm Shadow füzelerinden 3'ü Rus hava sistemlerince vuruldu. Bir füzenin düşmesi sonucunda fabrikadaki teknik bina hasar gördü. Batı'nın desteklediği Kiev yönetiminin bu eylemleri cevapsız kalmayacak."

11 ARALIK'TA DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Ukrayna, 11 Aralık'ta da Rus topraklarına füzeli saldırı düzenlemişti. Askeri havaalanının hedef alındığı saldırıda Rusya, askeri personelin yaralandığını ifade etmişti.

"HAZIRIZ"

Ayrıca, Putin bugün yaptığı açıklamada "Ukrayna ile Mart 2022 yılında anlaştığımız temellerde görüşmeye hazırız" demişti.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır