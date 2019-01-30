Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşme gerçekleştirdi. Putin, Modi’ye Hindistan’da yapılacak olan seçimler için başarı dileklerini sundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’in basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Putin ile Modi görüşmesinde iki lider birbirlerinin yeni yılını kutladı. Putin, ayrıca Modi’ye Hindistan’da yapılacak olan seçimler için başarı dileklerini sundu. Liderler bölgesel konuları da ele alırken, iki ülke arasında askeri stratejik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak karar alındı. Rusya Devlet Başkanı, Eylül 2019’da Rusya’nın Vladivostok şehrindeki Doğu Ekonomik Forumu’na Hindistan’ı ana katılımcı olarak davet etti.

Bilindiği gibi Hindistan ile Rusya arasında birçok konuda askeri işbirliği anlaşmaları yapılmış, son olarak Hindistan, Rusya’ya S-400 siparişi vermişti.

