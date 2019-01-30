HABER

Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:50 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşme gerçekleştirdi. Putin, Modi’ye Hindistan’da yapılacak olan seçimler için başarı dileklerini sundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’in basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Putin ile Modi görüşmesinde iki lider birbirlerinin yeni yılını kutladı. Putin, ayrıca Modi’ye Hindistan’da yapılacak olan seçimler için başarı dileklerini sundu. Liderler bölgesel konuları da ele alırken, iki ülke arasında askeri stratejik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak karar alındı. Rusya Devlet Başkanı, Eylül 2019’da Rusya’nın Vladivostok şehrindeki Doğu Ekonomik Forumu’na Hindistan’ı ana katılımcı olarak davet etti.
Bilindiği gibi Hindistan ile Rusya arasında birçok konuda askeri işbirliği anlaşmaları yapılmış, son olarak Hindistan, Rusya’ya S-400 siparişi vermişti.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Bahçeli: MHP, AK Parti'nin adayına Meclis'te destek verecekBahçeli: MHP, AK Parti'nin adayına Meclis'te destek verecek
Irak Dışişleri Bakanı El Hakim: “Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planımız yok”Irak Dışişleri Bakanı El Hakim: “Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planımız yok”

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.