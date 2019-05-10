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Putin, hokey maçında 10 gol birden attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 23:10 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de gerçekleşen buz hokeyi maçında 10 gol attı.Rusya’da düzenlenen Zafer Bayramı kutlamaları sonrasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Soçi’ye geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de bulunan Baloşoy Buz Salonu’nda düzenlenen buz hokeyi maçında forma giydi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de gerçekleşen buz hokeyi maçında 10 gol attı.

Rusya’da düzenlenen Zafer Bayramı kutlamaları sonrasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Soçi’ye geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de bulunan Baloşoy Buz Salonu’nda düzenlenen buz hokeyi maçında forma giydi. Fırsat buldukça buz hokeyi oynayan Putin, bu müsabakada yine sahaya çıktı. 11 numaralı formayı giren Putin ve Şoygu aynı takımda birlikte oynadı. Müsabakada Rusya’nın ünlü buz hokeyi oyuncusu Aleksandır Yakuşev de forma giyerken seyircilerin izlediği maçta Putin’in takımı adına 10 gol atarak gecenin yıldızı oldu. Maçta Putin’in takımı rakibini 14-7 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Rusya şampiyonuna kupasını takdim etti
Putin, Rusya Buz Hokeyi Şampiyonası müsabakalarında finalde rakibini 2-1 yenen Skon Ural takımına da kupasını takdim etti. Rusya Devlet Başkanı ödül töreninde yaptığı konuşmada Soçi’nin salon sporlarında önemli bir öneme sahip olduğunu söylerken Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda Norveç ile oynayacak olan Rusya Milli Takımı’na başarılar diledi. Gerçekleşen ödül töreninin ardından salonda konserler düzenlendi.

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