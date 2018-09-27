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Putin'i çıldırtacak fotoğraflar! İngiliz basını yayınladı, deprem etkisi yarattı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

İngiliz basını, Skripal zehirlenmesi ile ilgili olay yaratacak fotoğraflara yer verdi.

İngiltere çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlemesi olayının faillerinden birinin Rusya ordusunda görevli bir albay olduğunu açıkladı.

İngiliz basını olay fotoğrafları yayınladı

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İngiliz Savunma Bakanı Gavin Williamson, şüpheli iki Rus vatandaşından Ruslan Borisov'un gerçek kimliğinin albay Anatoliy Vladimirovich Chepiga olduğu yönünde basında çıkan iddiaları onayladı.
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Euronews'te yer alan habere göre; sosyal iletişim ağı Twitter'dan paylaştığı mesajında Savunma Bakanı, "Salisbury şüphelilerinden birinin gerçek kimliğinin bir Rus albayına ait olduğu ortaya çıktı.
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Bu dava üzerinde yorulmaksızın çalışan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
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Londra, iki şüphelinin Rusya askeri istihbaratı GRU'nun ajanı olduğunu iddia etmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise şüphelilerin Rusya tarafından bilindiğini ve zehirlenme olayıyla hiçbir ilgilerinin olmadığı açıklamasında bulunmuştu.
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Putin'in çağrısıyla bir Rus televizyonuna konuşan iki şüpheli, iddiaları yalanlamıştı. Skripallerin zehirlendiği sırada İngiltere'nin Salisbury şehrinde olmalarını ise "fantastik bir tesadüf" olarak değerlendirmiş ve kente "Katedral gezmek" için gittiklerini öne sürmüşlerdi.
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Yayınlanan fotoğraflar deprem etkisi yarattı.
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Fotoğraflarda Rusya tarafından turist olduğu iddia edilen ismin orduda görev aldığı görülüyor.
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Skripal krizinde ne olmuştu?
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İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye giden eski Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.
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Sergei Skripal’ın MI6’le işbirliğinden önce Rusya askeri istihbaratı GRU'de görev aldığı düşünülüyor.
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Ayrıca, Skripal'in İngilizlerle yaptığı işbirliği sonucunda Avrupa ülkelerinde çalışan birçok GRU ajanının deşifre olduğu iddia ediliyor.
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İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen ve sinir sistemi üzerinde etkili olan Noviçok adlı kimyasal maddenin kesin olarak kullanıldığını duyurmuştu.
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Bu madde Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi.
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İngiltere öncülüğünde başlatılan kampanya ile çok sayıda ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Rusya Skripal zehirlenmesi

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