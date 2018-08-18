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Putin'i düğününe davet etti! Büyük tepki çekti

DÜNYA HABERLERİ  | 18.08.2018 08:44 | Son Güncelleme

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, en mutlu gününde Rusya Devlet Başkanı Putin'i de düğününde görmek isteyince çok sert bir tepkiyle karşılaştı.Bu gelişmenin duyulmasının ardından Avusturya’nın Avrupa Parlamentosu Üyesi Michel Reimon, Kneissl'a istifa çağrısında bulundu.

Putin'i düğününe davet etti! Büyük tepki çekti

Avusturya’nın Avrupa Parlamentosu Üyesi Michel Reimon, Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’a, düğününe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet ettiği gerekçesiyle istifa çağrısında bulundu.

Avusturya'nın Avrupa Parlamentosu Üyesi, "Yaşlılar - Serbest Avrupa İttifakı" parti üyesi Michel Reimon, ülkenin Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i düğüne davet ettiği için istifa çağrısında bulundu.

Reimon sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kneissl’ın davetini Rusya’nın Avrupa Birliği'ne müdahale girişimi olarak gördüğünü belirterek, "Dışişleri Bakanı Karin Kneissl bunun sorumluluğunu üstlenmeli ve Avusturya'ya verilen zarardan sorumlu olmalı. Eğer gönüllü olarak istifa etmezse, federal Şansölye ona bir istifa sunmalı" ifadelerini kullandı

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Anahtar Kelimeler:
putin Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl

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