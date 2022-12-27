Putin'i eleştirmesiyle gündem olmuştu! Rus siyasetçi ve milyarder Pavel Antov Hindistan'da kaldığı otelde ölü bulundu

Haziran ayında Rusya saldırılarında Ukraynalı sivillerin yaralanmasının ardından “Rus terörü” ifadesini kullanan ve Rus füzeleri ile gerçekleştirilen saldırıya dikkat çeken Antov, “Bir kız çocuğu enkazdan çıkarıldı. Babası ölmüş görünüyor. Annesi, vinçle çıkarılmaya çalışılıyor, bir levhanın altında kaldı. Doğruyu söylemek gerekirse, buna terörden başka bir şey demek oldukça zor” demişti.

TAKİPTELER

Bu açıklamalarının ardından yoğun bir baskıya maruz kalan ve daha sonra açıklamasını geri çekerek özür dileyen Antov, açıklamalarının “yanlış anlaşılma” ve “teknik bir hata” olduğunu dile getirmişti. Antov'un kaldığı oteldeki bu ani ölümü, akıllara bunun bu açıklamalarıyla ilgili olup olmadığı sorularını getirdi.

Antov'un ölüm haberinin yayılmasının ardından, Rusya’nın Kolkata Başkonsolosu Alexei Idamkin, Rus medyasına yaptığı açıklama ile onun otelin camından düştüğünü doğruladı ve tüm bilgileri polisten alarak soruşturmayı yakından takip ettiklerini söyledi.

İNTİHAR OLABİLİR

Antov’un 61 yaşındaki arkadaşı Vladimir Budanov da geçtiğimiz hafta aynı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Idamkin, 4 kişilik bir grubun seyahatte olduğunu söyledi ve “Geçtiğimiz Perşembe günü, Vladimir Budanov öldü. Polis, bunun bir kalp krizi sonucu yaşandığını söyledi. Cumartesi günü de Antov pencereden düşerek hayatını kaybetti” diye açıkladı. Hindistan basını, polisin Antov’un, arkadaşının ölümünü kaldıramadığı ve intihar etmiş olabileceğini de gözardı etmediğini yazdı.



