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  4. Putin'i tebessüm ettiren o görüntü

Putin'i tebessüm ettiren o görüntü

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

 Rusya'da katedraldeki Noel kutlaması sırasında küçük bir çocuğun yanındaki arkadaşının başını okşaması törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tebessüm ettirdi.

O anlar kameralara yansıdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Peterburg'taki Transfiguration (Başkalaşım) Katedrali'nde düzenlenen Noel kutlamasına katıldı. Katedraldeki kutlama sırasında küçük bir çocuğun yanındaki arkadaşının başını okşaması Putin'i tebessüm ettirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Ayrıca Putin, 1952'de bu kilisede vaftiz edilmişti.

Ortodokslar 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece Noel'i kutluyor. Rus ordu kanalı Zvezda, katedralde Putin'in de katıldığı Noel kutlamasının görüntülerini yayınladı.

KAYNAK: DHA

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putin tebessüm

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