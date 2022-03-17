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Putin için tehlike çanları çalıyor! İngiltere'den çarpıcı açıklama... "Çok güçlü kanıtlar var"

17.03.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinde savaş suçu işlendiğine dair iddialar gündemdekini yerini korurken İngiltere’den çarpıcı bir açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin için "O bir savaş suçlusu." demişti. İngiltere ise Ukrayna’da savaş suçu işlendiğine ve bunların arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olduğuna dair “çok güçlü kanıtlar”ın bulunduğunu belirtti.

Putin için tehlike çanları çalıyor! İngiltere'den çarpıcı açıklama... "Çok güçlü kanıtlar var"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Rusya'nın savaş suçu işlediği iddiaları gündemin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Özellikle ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş" suçlusu ifadesini kullanmıştı. Dünyadan Ukrayna'da savaş suçu işlendiğine dair sesler yükselmeye devam ederken İngiltere'den çok çarpıcı bir açıklama geldi. Yaşanan gelişmelerin Putin için nelere yol açacağı da merak ediliyor.

"BIDEN'IN SÖZLERİ HATA DEĞİL"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesinin hatırlatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine, bunu söylemenin "hata olmadığını" düşündüğünü belirtti.

SAVAŞ SUÇU: "ÇOK GÜÇLÜ KANITLAR VAR"

Bakan Truss, "Savaş suçlarının işlendiğine ve bunların arkasında Vladimir Putin'in olduğuna dair çok ama çok güçlü kanıtlar var." ifadesini kullandı.

"İNGİLTERE KANITLARI TOPLUYOR"

İngiltere'nin, Putin'in bu suçlardan sorumlu tutulmasını sağlamak için kanıtları sahada topladığını söyleyen Truss, "Kimin savaş suçlusu olup olmadığına karar vermek nihayetinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin meselesi. Bizim şu anda yapabileceğimiz en iyi şey kanıtları getirmek." dedi.

BIDEN'DAN 'PUTİN' AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın şu anda her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı." ifadesini kullandı.

Biden, İrlanda Başbakanı Michael Martin ile Oval Ofis'te çevrim içi gerçekleştirdiği görüşme öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Martin ile bugün yüz yüze görüşme planları olduğunu ancak Martin'in Kovid-19 testinin dün gece pozitif çıkması nedeniyle görüşmeyi çevrim içi yapma kararı aldıklarını aktaran Biden, İrlanda Başbakanı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
Biden, görüşmede Martin'in, İrlandalıların ulusal günü olan Aziz Patrick Günü'nü de kutladı.
Görüşmeyi tüm dünyanın daha çok birliğe ihtiyaç duyduğu bir zamanda gerçekleştirdiklerini kaydeden Biden, "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı." dedi.

Biden, İrlanda'nın dünya sahnesindeki yerinin önemine dikkati çekerek, İrlanda'nın Putin yönetimine uyguladığı yaptırımların da önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Biden, ABD'nin, Kuzey İrlanda'da Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması'na (Hayırlı Cuma Anlaşması) desteğinin sürdüğünü de dile getirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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