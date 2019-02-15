Putin: İdlib için ek adımlar üzerinde uzlaştık

Kremlin, İdlib'e yönelik askeri operasyon planı olmadığını açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve İran ile birlikte Suriye'nin İdlib kentindeki "terör yuvasını" temizlemek için ek adım atma konusunda uzlaşma sağladıklarını açıkladı.

Putin bu açıklamayı, Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ile yaptığı üçlü Suriye Zirvesi sonrasında yaptı.

Putin, "İdlib'deki terrorist grupların varlığına müshama göstermemeliyiz. Bu nedenle terörist yuvasını yok etmek için Rusya, Türkiye ve İran'ın somut adım atmayı değerlendirmesini öneriyorum" diye konuştu. Putin, bu adımların ne olacağı hakkında bilgi vermedi.

Konuya ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada ise İdlib'e yönelik bir askeri operasyon konusunda uzlaşma sağlanmadığı belirtildi.

Ruhani'den İdlib desteği

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de İdlib'i teröristlerden temizleme çabalarına destek vereceklerini söyledi. Ruhani, isimlerini değiştirdikleri için bu grupların peşini bırakamayacaklarını vurguladı. İdlib'de kontrolü elinde tutan El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi, adını Heyet Tahrir Şam olarak değiştirmişti.