HABER

Putin: İdlib'de terörist gruplara müsaade edemeyiz

14.02.2019 17:44 | Son Güncelleme

Suriye'de çözüm için Türkiye, Rusya ve İran'ı bir araya getiren Soçi zirvesi başladı.

Putin: İdlib'de terörist gruplara müsaade edemeyiz

Zirvede Putin'den İdlib çağrısı geldi. Putin, İdlib'de terörist grupların varlığına izin verilmeyeceğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen üçlü Suriye zirvesinde İdlib'deki terörist grupların varlığına müsade edilmeyeceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldiği zirvede konuşan Putin, Suriye'nin İdlib kentindeki duruma dikkat çekti.

Moskova, El Kaide uzantısı Heyet Tahrir Şam'ın İdlib'de kontrolü ele geçirmesine tepki gösteriyor. Şam yönetimine açık destek veren Rusya, militanların İdlib'den çıkarılması için askeri operasyon düzenlenmesini istiyor.

Ruhani'den Putin'e destek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Putin ve Erdoğan'a İdlib'i militanlardan temizleme girişimine destek vereceklerini söyledi. Ruhani, isimlerini değiştirdikleri için bu grupların peşini bırakamayacaklarını vurguladı. İdlib'de kontrolü elinde tutan El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi, adını Heyet Tahrir Şam olarak değiştirmişti.

Ruhani ayrıca İdlib'deki durumu çözmek için çabaların iki katına çıkarılması gerektiğini de söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'de çözüm için Erdoğan ve Putin geçtiğimiz Eylül ayında bir anlaşma sağlamıştı. İdlib mutabakatı, bölgedeli cihatçıların 15 Ekim'e kadar kentten çıkarılmasını öngörüyordu. Ancak, Ocak ayında El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam, yaklaşık üç milyon sivilin yaşadığı İdlib'de kontrolü ele geçirmişti.

DW,rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı
Adil Demirci için tahliye kararıAdil Demirci için tahliye kararı
Zaimoğlu Leipzig Kitap Fuarı Ödülü'ne AdayZaimoğlu Leipzig Kitap Fuarı Ödülü'ne Aday
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Hollanda'dan Maduro'ya ada şoku!

Hollanda'dan Maduro'ya ada şoku!

ABD Hava Kuvvetleri'nin eski çalışanına İran'a casusluk suçlaması

ABD Hava Kuvvetleri'nin eski çalışanına İran'a casusluk suçlaması

FBI, bir seri katilin öldürdüğü kadınlara ait çizimlerini yayımladı

FBI, bir seri katilin öldürdüğü kadınlara ait çizimlerini yayımladı

'Duma’daki ‘kimyasal saldırı' görüntüleri mizansendi'

'Duma’daki ‘kimyasal saldırı' görüntüleri mizansendi'

Bambaşka şehirler, bambaşka zamanlar! Tek ortak nokta ise...

Bambaşka şehirler, bambaşka zamanlar! Tek ortak nokta ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.