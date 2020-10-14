Putin: "İkinci Corona Virüsü Aşısını da Onayladık"

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ikinci Corona virüsü aşısını onayladıklarını söyledi. Bugün düzenlenen bir kabine toplantısında konuşan Putin’in konuyla ilgili açıklamaları devlet televizyon kanalından yayınlandı.

Dünya çapında Corona virüsüne karşı aşı çalışmaları sürerken, ilk resmi onay Ağustos ayında Rusya’dan gelmişti. Rusya’nın bu adımı, başta batılı ülkelerin yetkilileri olmak üzere birçok uzman tarafından, geniş kapsamlı aşı deneyleri ve diğer gerekli aşamaların tamamlanmamış olması nedeniyle eleştirilmişti.

Bazı Rus uzmanlardan da tepki gören Putin o dönem, ilk onayın verildiği aşıyı kızına yaptırdığını da açıklamıştı.

İlk aşının onayında, Rusya Klinik Deney Kurumları Derneği de yayınladığı uyarı mesajında, “Aşı onay sürecinin hızlandırılması Rusya’yı bu yarışta lider yapmaz. Yalnızca aşıyı kullananları gereksiz riske maruz bırakır” ifadelerini kullanmıştı.

