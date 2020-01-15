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  4. ‘Putin İktidarını Uzatmanın Zeminini Hazırlıyor’

‘Putin İktidarını Uzatmanın Zeminini Hazırlıyor’

15.01.2020 22:41 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anayasada, yönetimdeki görev süresini 2024 sonrasına uzatmasına imkan tanıyabilecek bir dizi kapsamlı değişiklik yapılması önerisinde bulundu. Putin’in bu önerisiyle eş zamanlı olarak Rusya’da Başbakan Dimitri Medvedev hükümeti sürpriz şekilde istifa etti

‘Putin İktidarını Uzatmanın Zeminini Hazırlıyor’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anayasada, yönetimdeki görev süresini 2024 sonrasına uzatmasına imkan tanıyabilecek bir dizi kapsamlı değişiklik yapılması önerisinde bulundu. Putin’in bu önerisiyle eş zamanlı olarak Rusya’da Başbakan Dimitri Medvedev hükümeti sürpriz şekilde istifa etti.

Uzun süredir Putin’in yakın müttefiklerinden biri olan Medvedev Rusya devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında istifasını duyurdu. O sırada yanında oturan Putin de Medvedev’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Medvedev’in bundan sonrasında yine kendisinin başkanlık ettiği Rusya Güvenlik Konseyi’nin başkan yardımcılığı görevini üstleneceğini belirtti.

Putin’in önerdiği anayasa değişikliği uygulamaya girdiği takdirde, Rusya’da parlamentonun ve başbakanın yetkilerinin güçlendirilmesinin önünü açacak. Yapılacak anayasa değişikliğinin görev süresi 2024 yılında dolacak olan 67 yaşındaki Rus lider Putin’in de ülkeyi yönetmeye devam etme imkanı tanıması olası.

1999 yılından bu yana önce devlet başkanı, daha sonra başbakan ve son olarak yeniden devlet başkanı olarak görevde olan Vladimir Putin’in görev süresi 2024 yılında doluyor. Devlet başkanının en fazla iki dönem üst üste seçilebilmesini öngören mevcut anayasa kapsamında Putin’in yeniden aday olması mümkün değil. Ancak Rus liderin destekçileri Rusya’da Putin’siz bir siyaset olamayacağı kanısında.

Putin: “Bunlar siyasi sistemde çok ciddi değişiklikler”

Vladimir Putin bu yılki ulusa sesleniş konuşmasında anayasanın parlamentonun alt kanadı Duma’ya başbakanı ve diğer kritik görevlere kimlerin geleceğini belirleme yetkisi verecek şekilde değiştirilmesinden yana olduğunu söyledi. Putin, “Bunlar siyasi sistemde yapılacak çok ciddi değişiklikler. Parlamentonun ve buradaki siyasi partilerin rolü ve öneminin yanı sıra başbakanın bağımsızlığını ve sorumluluğunu arttıracak” dedi.

Muhalifleri uzun süredir Putin’i görev süresi dolduktan sonra da dünyanın en büyük ülkesi ve iki en büyük nükleer gücünden biri olan Rusya’nın yönetiminde bir şekilde söz sahibi olma planları yapmakla suçlamıştı. Eski KGB ajanı olan Putin ise siyasi geleceğine ilişkin planları konusunda ayrıntı vermemişti.

Anayasa değişikliği için referanduma gidilecek

Rus liderin referanduma götürülmesi gerektiğini söylediği söz konusu anayasa değişikliğinin 2024 yılından sonra yetkileri arttırılmış başbakan ya da güçlendirmek istediği resmi devlet organı Danıştay başkanlığı koltuğuna oturma imkanını verebilir. Putin’in yetkileri güçlendirilmiş parlamentonun başkanlığı görevini üstlenmesi de olası.

Rus liderin önerdiği anayasa değişikliği, devlet başkanlığı yetkilerinin daraltılması ve başbakanlığın yetkilerinin güçlendirilmesini öngörüyor. Anayasa değişikliğine ilişkin referandumun ne zaman yapılacağına ilişkin bir takvim henüz yok.

Putin’in muhaliflerinden tepki: “Koşulları şimdiden oluşturmak istiyor”

Rusya’daki muhalif siyasetçilerden Leonid Volkov, sosyal medyadan paylaştığı mesajda “Her şeyin Putin’in ülkeyi ömür boyu yönetmesini sağlayacak şekilde ayarlandığı herkes için aşikar” yorumunu yaptı.

Bir diğer muhalif siyasetçi Dimitri Gudkov da Putin’in 2024 yılı yaklaşana kadar beklemektense, gereken koşulları şimdiden oluşturmaya karar verdiğini savundu, Putin’in bu hamlesini “anayasal darbe” olarak niteledi.

Medvedev: “Putin’in değişiklikleri yapabilmesine imkan vermek için istifa ediyorum”

Putin’in anayasa değişikliği önerisini dile getirdiği gün Rusya’da Başbakan Dimitri Medvedev liderliğindeki hükümet de istifasını açıkladı.

Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Putin’e söz konusu değişikliklerin yapılabilmesi için imkan tanımak amacıyla istifa ettiğini söyledi.

Başbakan adayı Putin’in buz hokeyi arkadaşı

Hükümetin istifasının ardından gözler başbakan koltuğuna kimin oturacağı sorusuna kilitlendi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Federal Vergi Dairesi’nin başında bulunan ve siyasi çevrelerce az tanınan Mihail Mishustin’i başbakanlığa aday gösterdi. Parlamentonun Perşembe günü Mishustin’in adaylığını incelemesi bekleniyor.

Putin’in buz hokeyi arkadaşlarından biri olan 53 yaşındaki Mishustin’in bundan sonraki siyasi süreçte kaçınılmaz olarak olası devlet başkanlığı adaylarından biri olarak görüleceği belirtiliyor.

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