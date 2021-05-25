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Putin ile Biden 16 Haziran'da görüşecek

25.05.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden, 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya gelecek." denildi.

Putin ile Biden 16 Haziran'da görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya geleceği bildirildi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve ABD arasında varılan anlaşmaya göre, Putin ile Biden’ın 16 Haziran’da Cenevre’de görüşeceği belirtildi.

Görüşmede, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin durumu ve geleceğinin ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Stratejik istikrar konularının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede etkileşim ve bölgesel sorunların çözümü de dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel konular istişare edilecektir." ifadesi yer aldı.

Biden'ın ABD başkanı olmasının ardından iki lider ilk kez yüz yüze görüşme yapacak.

BEYAZ SARAY'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve Putin’in 16 Haziran’da Cenevre’de görüşeceğini teyit etti.

Psaki açıklamasında, "Biz, ABD-Rusya ilişkilerinde öngörülebilirlik ve istikrarı sağlamak isterken, iki lider aramızdaki tüm meseleleri ele alacak." bilgisini paylaştı.

Öte yandan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsviçre'nin, ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki zirveye ev sahipliği yapmasından çok mutlu olduğunu belirtti.

Parmelin, "Umarım, müzakereler hem her iki ülke hem de uluslararası toplum için verimli olur." ifadesini kullandı.

Cenevre'de ABD-Rusya arasındaki en son zirve, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Rusya Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılmıştı. (AA)

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