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Putin ile Bin Zayid arasında telefon görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 01:01 | Son Güncelleme

Putin ile Bin Zayid arasında telefon görüşmesi

ABU DABİ (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Körfez bölgesinde yaşanan son gelişmeleri görüştü.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Putin ile Al Nahyan arasındaki telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliği ve bunu geliştirme yolları, ortak öneme haiz uluslararası ve bölgesel konular ile bölgede yaşanan son gelişmeler ele aldı.

Putin ve Al Nahyan, Orta Doğu ve Körfez bölgelerinde istikrar ile güvenliği sağlamak için iki ülke arasındaki koordinasyonun ve ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

- Körfez'de ABD-İran gerilimi

Trump yönetimi, İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl mayısta tek taraflı çekilmişti.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisanda İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, mayıs başında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücünü körfeze sevk etmişti.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in Trump'ın üst düzey güvenlik danışmanlarına, "İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker gönderme planını da içeren bir sunum yaptığı" iddia edilmişti. İddia, Trump tarafından yalanlanmış ancak Pentagon'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Birleşik Arap Emirlikleri putin Rusya

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