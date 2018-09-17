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Putin ile Erdoğan İdlib'i konuşacak

17.09.2018 07:41 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bguün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek.

Putin ile Erdoğan İdlib'i konuşacak

Zirvede özellikle İdlib'deki gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi zirvesinde İdlib'deki gelişmeler ön planda olacak. Erdoğan'ın görüşmede, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e yönelik olası bir askeri operasyonun engellenmesi yönündeki görüşünü yeniden dile getirmesi bekleniyor. Suriye iç savaşında Esad rejimine verdiği destek ile bilinen Rusya ise Suriye rejiminin İdlib'e yönelik operasyonuna bölgedeki "teröristlerin temizlenmesi" amacıyla destek verileceğini açıklamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada zirveye ilişkin olarak şu bilgilere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 17 Eylül 2018 tarihinde Rusya Federasyonu’nun Soçi şehrine günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyareti kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile ikili bir görüşme yapacaktır. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla bir heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülmektedir. Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Türkiye'nin göç çekincesi

Rusya, Türkiye ve İran arasında 7 Eylül'e Tahran'da yapılan zirvede taraflar İdlib konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Uzmanlar, bugünkü görüşmede Putin ile Erdoğan'ın İdlib operasyonunun ertelenmesi konusunda mutabakat sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'de Suriye ordusunun düzenlemeyi planladığı askeri operasyonunun sınırına yönelik yeni göç dalgalarına neden olacağı ve sivil ölümlerine neden olacağı gerekçesiyle İdlib'e yönelik kapsamlı bir askeri operasyona karşı çıkıyor.

Afp,DW/BÖ,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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