Putin ile Erdoğan İdlib'i konuşacak

Zirvede özellikle İdlib'deki gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi zirvesinde İdlib'deki gelişmeler ön planda olacak. Erdoğan'ın görüşmede, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e yönelik olası bir askeri operasyonun engellenmesi yönündeki görüşünü yeniden dile getirmesi bekleniyor. Suriye iç savaşında Esad rejimine verdiği destek ile bilinen Rusya ise Suriye rejiminin İdlib'e yönelik operasyonuna bölgedeki "teröristlerin temizlenmesi" amacıyla destek verileceğini açıklamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada zirveye ilişkin olarak şu bilgilere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 17 Eylül 2018 tarihinde Rusya Federasyonu’nun Soçi şehrine günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyareti kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile ikili bir görüşme yapacaktır. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla bir heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülmektedir. Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."