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Putin ile Erdoğan telefonla görüştü

02.01.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde Moskova'nın NATO'dan talepleri ile bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Putin ile Erdoğan telefonla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu teklifler ele alındı" denildi. Açıklamada, Kafkasya, Suriye ve Libya dâhil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara da değinilen görüşmede iki liderin de Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini yinelediği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Moskova'nın NATO'dan taleplerinin yanı sıra bölgesel konular gündeme geldi.

Açıklamaya göre iki liderin görüşmesinde, NATO'nun doğuya doğru genişlemeyi sürdürmesi halinde Rusya'nın güvenliğini garanti altına alacak hukuki açıdan bağlayıcı olacak Putin'in önerileri ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğine alınmaması yönündeki planlardan vazgeçilmesini istiyor. ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski'nin bugün yapacağı telefon görüşmesinde de konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Putin, daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmelerde de NATO'nun genişlemesinin kendi güvenliğini tehdit edeceğini ifade etmişti. Moskova, güvenlik garantilerinin verilmemesi halinde, bunun sonuçları olacağı konusunda NATO'ya uyarıda bulunmuştu. Ukrayna ise Rusya'nın uyarılarını dikkate almaksızın NATO'ya üye olmak için çaba gösteriyor.

DW, dpa/JD, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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