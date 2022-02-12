Putin ile Macron'dan kritik temas! 2 saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdiler

7 Şubat'ta diplomatik bir çözümde rol almak için Moskova'ya giden Fransız lider Macron'un Putin ile birlikte oturduğu uzun masa ve ikilinin arasındaki mesafe çok konuşulmuş, krize yol açan olayın ardındaki gerçek ise günler sonra ortaya çıkmıştı.

Sky News, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden önce DNA örneği alınmasını önlemek için test yaptırmayı kabul etmediğini, bu nedenle iki liderin 6 metrelik masada bir araya geldiğini kaydetmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, yaptığı açıklamada, Putin'in bazı durumlarda konuk ettiği liderlerle yakın mesafede, bazılarıyla ise uzun masada görüştüğünü anlattı.

''DÜNYADA UYGULANAN BİR YÖNTEM''

"(Macron ile Putin'in bir araya geldiği masa) Buradaki mesafe de 6 adımlık oluyor. Bu, bazı liderlerin kendi kurallarına göre hareket etmemelerine ve kabul eden tarafla test konusunda etkileşimde olmamalarına bağlıdır" ifadesini kullanan Peskov, bunu anlayışla karşıladıklarını ve bunun dünyada uygulandığını aktardı.

Peskov, ancak bu durumda, ek önlemlerle ilgili protokolün devreye girdiğini ve uzun mesafe uygulamasının kullanıldığını vurguladı.

Dmitriy Peskov, iki ülkenin sağlık uzmanlarının etkileşim kurması ve karşılıklı test yapması halinde bu tür önlemlerden kaçınmak ve kontak kurmak için imkan bulunduğunu belirtti.

İKİ SAATLİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Elysee Sarayı, AFP ajansına, Rusya lideri Putin ile Fransız mevkidaşı Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin yaklaşık 2 saat sürdüğünü duyurdu. Konuya ilişkin Kremlin'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Dün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ABD'li mevkidaşı Joe Biden ve Fransız mevkidaşı Macron ile 12 Şubat'ta telefon görüşmesi yapacağını duyurmuştu.



