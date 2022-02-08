Putin ile Macron görüşmesine uzun masa damga vurdu! Batı'ya bir mesaj mı?

Ukrayna ile Rusya arasındaki gelişmeler tüm dünyada yakından takip ediliyor. Savaş senaryoları iyiden iyiye konuşulurken, gözler Moskova'daki kritik görüşmeye çevrilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. 5 saatten fazla süren görüşmeye damga vuran ise uzun masa oldu.

Kulaklıklar ile tercümanların vasıtasıyla gerçekleştirilen görüşme kadar masanın uzunluğu konuşuldu.

Sadece iki ismin bulunduğu masanın uzunluğuyla ilgili sosyal medya çok sayıda paylaşım yapıldı.

UZUN MASA BATI'YA MESAJ MI?

Ev sahibi olan Putin'in, Macron'a "mesafe" ve "görüş ayrılıklarını" masa düzeni ile Batı'ya mesaj verdiği iddia ediliyor.



