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Putin ile Macron telefonda Ukrayna ve Suriye'yi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:51 | Son Güncelleme

Putin ile Macron telefonda Ukrayna ve Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Ukrayna ve Suriye’deki son gelişmeleri görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 9 Aralık’ta düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu “Normandiya Dörtlüsü” zirvesi öncesinde Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Putin'in, Macron'u, Rusya’nın Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini bugün Ukrayna'ya teslim etmesiyle ilgili bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, "Görüşmede, 'Normandiya Dörtlüsü' zirvesinin, Minsk anlaşmalarının uygulanmasına ivme kazandırması gerektiğinin altı çizilmiştir." denildi.

Açıklamaya göre, iki liderin, Suriye’de Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının başlamasının önemini de teyit ettikleri görüşmede, bölgedeki terör tehdidine yönelik mücadelede Rus ve Fransız savunma bakanlıklarının eş güdümlü çalışmalarının da devam etmesi konusunda uzlaşıldı.

Almanya, Rusya, Fransa ve Ukrayna’dan oluşan “Normandiya Dörtlüsü” zirvesinin 9 Aralık’ta Paris’te düzenlenmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa macron putin Rusya

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