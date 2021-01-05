HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin ile Merkel ortak aşı üretimini görüştü

Putin ile Merkel ortak aşı üretimini görüştü

05.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Putin ile Merkel ortak aşı üretimini görüştü

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada Putin ile Merkel’in, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ortak aşı üretme konusunda görüş alışverişinde bulundukları belirtildiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Almanya-Rusya ortaklığında koronavirüs aşısı üretimi konusunda görüş alışverişinde bulundukları bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre iki lider, "Koronavirüs pandemisi ile mücadelede olası iş birliği" hakkında bir telefon görüşmesi yaptı. Açıklamada, görüşmenin "ağırlık noktasını, olası bir ortak aşı üretimi perspektifinin" oluşturduğu ifade edilerek, konuyla ilgili görüşmelerin iki ülke sağlık bakanlıkları arasında devam ettirilmesine karar verildiği vurgulandı.

Almanya hükümetinin bir sözcüsü de, Merkel ile Putin arasında pandemi ile mücadele hakkında bir görüşme gerçekleştirildiğini doğruladı.

Almanya, ülke çapında uyguladığı aşı kampanyasında şu ana dek BioNTech-Pfizer ortaklığında üretilen aşıyı kullanıyor. Avrupa İlaç Dairesi (EMA), Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen ve Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın yanı sıra İsrail tarafından da ruhsat verilen aşının, Avrupa Birliği'nde de (AB) kullanımını görüşmek üzere çarşamba gününe bir toplantı düzenledi.

Almanya'da hükümete yeterli sayıda aşı siparişi vermediği ve bu sebepten dolayı aşı kampanyasının çok yavaş ilerlediği yönünde eleştiriler yapılıyor.

Rusya ise 5 Aralık'ta başlattığı aşı kampanyasında, risk grubunda olan kişileri ülkede üretilen Sputnik V aşısı ile aşılamaya devam ediyor. Rus yetkililerin, henüz son test safhası tamamlanmadan söz konusu aşıya geçen ağustos ayında ruhsat vermiş olması, uluslararası tepkilere neden olmuştu.

AFP / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Kan donduran kaza! Üzerlerinden geçtiKan donduran kaza! Üzerlerinden geçti
Tüvtürk iletişim numaraları, müşteri hizmetleri ve çağrı merkeziTüvtürk iletişim numaraları, müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi

En Çok Okunan Haberler

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Suudi Arabistan ve Katar anlaşmayı bugün imzalıyor; yıllar süren abluka bitiyor!

Suudi Arabistan ve Katar anlaşmayı bugün imzalıyor!

Rusya'da karşıya geçmek isteyen iki gencin üzerinden araçla geçti

Kan donduran kaza! Üzerlerinden geçti

Trakya Üniversitesi mezunu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı adayı oldu

Trakya Üniversitesi mezunu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı adayı oldu

Georgia bir kez daha sandığa gidiyor

Georgia bir kez daha sandığa gidiyor

Papara iletişim, müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

Papara müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

ABD'de kayakçı havada asılı kaldı

ABD'de kayakçı havada asılı kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.