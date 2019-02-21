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Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ziyaretini erteleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, İsrail tarafının talebiyle Putin ve Netanyahu’nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, küresel konuları ve ikili ilişkileri ele aldıkları belirtilerek "Taraflar, Netanyahu’nun gelecek günlerde gerçekleştireceği Rusya ziyaretine ilişkin görüş alışverişinde de bulundu." ifadesine yer verildi.

İsrail medyasına dün yansıyan haberlerde, Netanyahu’nun bugün için planlanan Rusya ziyaretinin "son dakikada" ertelendiği belirtilmişti.

Netanyahu’nun planlanan Rusya ziyareti, geçen eylülde Rus İL-20 uçağının Suriye’de düşürülmesinin ardından ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın, İsrail jetlerinin bölgedeki saldırıları nedeniyle düştüğünü öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
israil Netanyahu putin Rusya

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