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Putin ile Paşinyan Rusya'da görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 19:22 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan'ın geçici Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ile güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğini artırmak istediklerini belirterek, "Rusya, bunun gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır." dedi.

Putin, Ermenistan'ın geçici Başbakanı Nikol Paşinyan ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin basına açık kısmında iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Rusya ile Ermenistan'ın derin müttefiklik ilişkisinde olduğunu belirten Putin, "Rusya, Ermenistan'ın en büyük ticari ortağı. İkili ticaretimiz geçen yıl yüzde 30 arttı. Bu, devam ettirmemiz gereken bir eğilim." diye konuştu.

Putin, Ermenistan ile çok sayıda alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydederek, "Ekonominin yanı sıra örneğin güvenlik alanında da iş birliğini artırmak istiyoruz. Rusya, bunun gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır." dedi.

Paşinyan ise Rusya'yı en çok ziyaret eden liderlerden biri olduğuna işaret ederek, "Bu durum, ülkelerimiz arasındaki özel stratejik ortaklığın altını çiziyor. İlişkimize dair bu eğilimin devam edeceğine eminim." ifadesini kullandı.

Ermenistan'da kısa süre önce parlamento seçimlerinin yapıldığını anımsatan Paşinyan, "Yeni seçilen parlamentomuz da ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Paşinyan putin Rusya

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