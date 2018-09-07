Putin ile Ruhani görüştü

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"nin ardından ikili görüşme yaptı.
Ruhani, Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"nin ardından Tahran'da bulunan Putin ile bir araya geldi.
Putin'in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de görüşeceği bildirildi.
Ruhani'nin ev sahipliğinde yapılan üçlü zirve kapsamında, öğle saatlerinden önce başkent Tahran'a varan Putin, TSİ 13.45'te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Tahran'da bugün gerçekleştirdiği Suriye konulu üçlü zirvenin ardından ortak bir bildiri yayımlanmıştı.
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