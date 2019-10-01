HABER

Putin ile Ruhani, Hürmüz Boğazı krizini görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2019 20:08 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan’da yaptıkları görüşmede Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizi ele aldı.Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerçekleştirilen Avrasya Ekonomi Birliği Yüksek Konseyi Toplantısı’na üye ülkelerin lideri olarak katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantıya onur konuğu sıfatıyla katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile programdan ayrı olarak özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan’da yaptıkları görüşmede Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizi ele aldı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerçekleştirilen Avrasya Ekonomi Birliği Yüksek Konseyi Toplantısı’na üye ülkelerin lideri olarak katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantıya onur konuğu sıfatıyla katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile programdan ayrı olarak özel bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmede konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, küresel sistemin istikrarının, güvenliğinin ve barışının sağlanması için tüm ülkelerin tek sesliliğe karşı çıkma konusunda sorumlulukları olduğunu söyledi.

Hürmüz Barışı girişimi planı görüşüldü
İkili görüşmesinin konuları arasında yer alan Hürmüz Barış girişimi planı için fikirlerini beyan eden Ruhani, bu girişimin bölgenin güvenliği, istikrarı ve barışı için önemli olduğunu belirterek, bölge ülkelerini bu projeye katılması gerektiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de nükleer anlaşma konusu ve Hürmüz Boğazı meselesinde Ruhani’nin açıklamalarını desteklediğini söyledi.

Ruhani, nükleer anlaşmanın uygulanması konusunda ise muhatabı olan ülkelerin adım atmaları gerektiğini belirterek, "İran, nükleer anlaşmanın taraflarından, bu anlaşmanın uygulanması için adım atmalarını bekliyor. Diğer ülkelerin de nükleer anlaşmayı desteklemesi bölge ve küresel güvenlik ile istikrar için zaruridir” ifadelerini kullandı.

PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması
Bakan Soylu: Bugünden itibaren kış operasyonlarımıza başlıyoruz (2)Bakan Soylu: Bugünden itibaren kış operasyonlarımıza başlıyoruz (2)

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu'ndan İSKİ Genel Müdürlüğü'ne atama

İmamoğlu'ndan İSKİ Genel Müdürlüğü'ne atama

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz

Meclis açılışında dikkat çeken anlar! CHP'li vekiller ayağa kalkmadı

Meclis açılışında dikkat çeken anlar!

Meclis'te yeni yasama yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Meclis'te yeni yasama yılı! Erdoğan'dan açıklamalar

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

İYİ Parti'den istifa edenlerden açıklama: Kırgınız

Partiden neden istifa ettiklerini böyle açıkladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.