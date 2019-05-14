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Putin ile Wang Yi arasında sürpriz görüşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2019 10:18 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, programında olmamasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.Dün Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, programında olmamasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Dün Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşen Putin ve Wang Yi’nin görüşmesine Lavrov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yuri Uşakov da eşlik etti.
Gerçekleşen özel görüşmenin ardından ikili basına herhangi bir açıklama yapmazken, toplantının başında basının görüntü almasına izin verildi. Bu sırada Putin, Wang Yi’ye Çin ile Avrasya Ekonomik Topluluğu arasındaki müzakerelerin başarısına dikkat çekti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Putin’e selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Wang Yi, "Başkan geçtiğimiz günlerde sizinle gerçekleşen görüşmenin sonuçlarından çok memnun. Başkanın ziyareti için Sayın Lavrov ile uzun süren bir istişare gerçekleştirdik. Bu ziyarete en iyi şekilde hazırlanacağız. Ayrıca 2 ülke arasındaki ilişkiler çağ atlayacak ve yeni bir sayfa açılacak” ifadelerini kullandı.

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