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Putin imzaladı, yasaklandı! 10 bin dolar üstü...

02.03.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizde dünyadan birbiri ardından Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamaları gelmişti. Rusya’ya yönelik yaptırımlarla alakalı önlemleri içeren yeni bir kararname imzalandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeden nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklandı.

Putin imzaladı, yasaklandı! 10 bin dolar üstü...

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan ve Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili önlemleri içeren kararnameyi yayımladı.

YAPTIRIM UYGULAYAN ÜLKELERİN ŞİRKET VE VATANDAŞLARINA KISITLAMALAR

Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerin şirket ve vatandaşlarına çeşitli kısıtlamalar getirildiğine işaret edilen açıklamada, “Yeni tedbirlerle, bu tür yabancı kişiler ve şirketlere ruble cinsinden kredi ve kredi sağlamaya yönelik işlemler izne tabi kılınmaktadır.” denildi.

"10 BİN DOLAR ÜZERİ..."

Rusya’dan nakit döviz çıkarılmasına yönelik de kısıtlamaların getirildiği belirtilen açıklamada, “Rusya’dan nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklanmıştır.” ifadesine yer verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Rusya Vladimir Putin
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