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  4. Putin imzayı attı! Rus ordusundaki asker sayısı artıyor

Putin imzayı attı! Rus ordusundaki asker sayısı artıyor

02.12.2023 00:04 | Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta ağır kayıplar veren Rus ordusunda asker sayısını arttırmak için yeni bir kararname imzaladı. Yeni kararnameye göre, Rus ordusundaki askeri personel sayısı yüzde 15’lik artış ile 2 milyon 209 bin 130'a çıkarılacak.

Putin imzayı attı! Rus ordusundaki asker sayısı artıyor

Kremlin Bilgi Portalı'nda yayımlanan ve 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek kararnameye göre, Rus ordusundaki askeri personel sayısı yüzde 15 oranında artırılacak.

SÖZLEŞMELİ ASKERLERDEN OLUŞACAK

Önümüzdeki yıl Rus ordusundaki askeri personel sayısı yaklaşık 170 bin arttırılarak 2 milyon 39 bin 758'den 2 milyon 209 bin 130'a çıkarılacak.

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Kararnamede ayrıca, Rus ordusundaki personel artışının sözleşmeli asker ve personellerden oluşacağı belirtilirken, Ukrayna'daki savaş için ülkede yeni bir seferberlik kararına ihtiyaç duyulmadığı da vurgulandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin
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