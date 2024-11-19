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Putin imzayı attı! Rusya'dan tüm dünyayı ilgilendiren ‘nükleer’ hamle, resmen onaylandı…

19.11.2024 14:14
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Rusya’dan gelen son dakika haberi nükleer savaş tehdidi bir kez daha tüm dünyanın gündemine getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onayladı. İşte detaylar…

Putin imzayı attı! Rusya'dan tüm dünyayı ilgilendiren ‘nükleer’ hamle, resmen onaylandı…

Rusya’dan tüm dünyada gündem yaratacak ‘nükleer saldırı’ kararı… Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Rusya’nın nükleer silahların kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin şartlarda bazı güncellemeler yapıldı.

Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya’nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya’ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

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Putin, 25 Eylül’de Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, modern askeri-politik durumun değiştiğine vurgu yaparak “Durumun gelişimini tahmin etmek ve buna göre stratejik planlama belgesi hükümlerinin güncel gerçeklere uyarlanması önemli.” demişti.

Öte yandan, ABD yönetiminin, uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanımı için Ukrayna’ya izin verdiği yönündeki haberler 17 Kasım'da ABD medyasında yer almıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (ABD'nin) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadesini kullanmıştı. (AA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin nükleer putin saldırı
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